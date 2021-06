Die „Schafskälte“ fällt durch Hitzewelle aus

Hitzetage gegen Ende der Woche

Bis Mittwoch gibt es günstiges, stabiles Bergwetter, gut zum Wandern. Und dann wird es richtig heiß: „Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte an, mit bis zu 34 Grad erwarten wir die erste Hitzewelle in diesem Jahr“, blickt Zimmermann voraus. Donnerstag und Freitag sind die stärksten Hitzetage mit 33 bis 34 Grad. Auf den Bergen nimmt die Gewittergefahr zu. Der Hitzeschub wird die Seen erwärmen. Momentan liegen Traunsee, Hallstättersee und Attersee bei frischen 17 Grad, der Wolfgangsee sogar noch bei 16. Also: Unbedingt auf ins kühle Nass, sobald es heiß ist. Denn das nächste Wochenende bringt dann leider schon wieder Abkühlung.