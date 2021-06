Kollision beim Überholvorgang: Biker verletzt

Beide Unfallbeteiligten setzten im gleichen Moment zu einem Überholvorgang an. Der Salzburger gab an, dass er den hinter sich befindlichen Motorradlenker nicht gesehen habe. Im Zuge des Überholvorganges kollidierte der Motorradlenker mit dem Pkw und dem betonierten Fundament der Leitschiene. Er kam zu Sturz und schlitterte gut 50 Meter auf der Bundesstraße talwärts. Der 61-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Der Salzburger blieb unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Die Alkotests verliefen negativ.