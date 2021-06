600 Schnellladestationen bis 2023 in Linz geplant

Blick nach Oslo

Nur zum Vergleich: Die norwegische Hauptstadt Oslo, die etwa dreimal so groß wie Linz ist und als europäisches Vorbild hinsichtlich Elektromobilität gilt, hat derzeit bereits 1300 E-Ladestationen, wobei in naher Zukunft sogar noch 600 weitere geplant sind. „Das bedeutet, heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl in Linz, dass bis 2025 etwa 600 öffentlich zugängliche E-Ladestationen vorhanden sein sollten“, kündigen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) nun eine Ausbau-Offensive an.