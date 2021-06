Fußgängerin von Auto erfasst - Lenker fuhr weiter

Der Unfall hatte sich gegen 19 Uhr auf Höhe der Berufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik in der Kaiser-Max-Straße ereignet. Die Einheimische ging mit ihrem Hund hinter geparkten Fahrzeugen, um zu ihrem Pkw zu gelangen. Daraufhin wurde sie von dem Auto am Oberkörper erfasst. Die Abdeckung des Seitenspiegels blieb an der Unfallstelle zurück, hieß es vonseiten der Polizei.