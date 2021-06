Taumel, Tumulte, Possen und zwei Häuptlinge

Neues Fixensemble

Den Auftakt in der neuen Spielzeit ab Herbst macht ein besonderes Auftragswerk: Der oberösterreichische Autor Thomas Arzt schrieb „Taumel und Tumult. Eine pandemische Posse“ (ab 14. September). Es wird vom vierköpfigen neuen Fixensemble gespielt: Nadine Breitfuß, Martin Brunnemann, Anna Maria Eder und Sven Sorring gehören in der neuen Saison zum Team. Gebhartl selbst legt ab 9. Dezember seine Regiepranke an Nestroys „Häuptling Abendwind“. Als eines von mehreren Gastspielen bringt das Kollektiv „Das Schauwerk“ eine junge Produktion im November auf die Bühne.