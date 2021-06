Wien: Bauarbeiter per Kran von Dachboden gerettet

Der folgenschwere Unfall geschah am Vormittag kurz vor 10 Uhr in der Redtenbachergasse. Wie die Feuerwehr via Aussendung berichtete, wurde der Bauarbeiter (25) in eine Rettungswanne der Drehleiter gebettet und danach vom Dachboden per Lkw-Kran auf die Straße transportiert.