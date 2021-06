Mehrere Autos auf Parkplätzen leer geräumt

Hochsaison hatten Autoknacker am Wochenende im Bezirk Neusiedl am See. Unbekannte Täter trieben sich auf Parkplätzen herum. Mithilfe eines Störsenders waren die ins Visier genommenen Pkw rasch leer geräumt. Ein Lenker ärgerte sich besonders: Nach seiner Shoppingtour im Outlet war der ganze Einkauf gestohlen!