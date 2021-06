Tirols FPÖ-Chef spricht sich klar für Kickl aus

Es gehe darum, nun „zügig“ vorzugehen, zu entscheiden und dann so rasch wie möglich einen Bundesparteitag mit der Wahl Kickls abzuhalten, so der Tiroler FPÖ-Chef. Länger mit der Entscheidung zuzuwarten, sei „nicht im Sinne der Bundespartei“. Er hoffe jedenfalls auf ein entsprechendes Ergebnis der Präsidiumssitzung am Montag.