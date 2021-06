Ötztalstraße: Mehrere Wochen nur noch eine Spur

Nachdem am Samstagabend ein massiver Felsblock auf die „Leckbach-Galerie“ zwischen Zwieselstein und Untergurgl gedonnert war, wurde die Ötztaler Bundesstraße in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Gleich am Sonntagmorgen fand eine Besichtigung durch Experten statt. Fazit: Noch am selben Tag dürfte die Fahrbahn wieder einspurig freigegeben werden, dieser Zustand wird aber vermutlich wochenlang anhalten.