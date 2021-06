Cobra nahm Droher- und Prüglertrio fest

Täter ausgeforscht

Bei den umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten. Zudem stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht nur das Fluchtauto gelenkt, sondern am Parkplatz in der Nähe der Tankstelle zumindest eine Person mit einer Bierflasche bedroht und diese dazu genötigt hatte, sich nicht in die Auseinandersetzung einzumischen. Außerdem wurde bekannt, dass es bereits am 29. Mai 2021 zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen war, bei dem die beiden und der 29-jährige Bruder des 24-Jährigen in einen Raufhandel verwickelt waren. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.