Dealer Pärchen mietete eine eigene „Drogenwohnung“

Dabei konnte ermittelt werden, dass sich der 30-jährige einschlägig vorbestrafte Mann sowie seine 25-jährige Freundin eine eigens für die Cannabis-Aufzucht vorgesehene Wohnung anmieteten. Um die Besitzverhältnisse zu verschleiern, wurde diese Wohnung weder polizeilich gemeldet noch ein Namensschild angebracht. Im Zuge der am 30. April 2021 durchgeführten gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchungen in der von den beiden bewohnten Mietwohnung und der extra für die Cannabis-Aufzucht angemieteten Wohnung konnten insgesamt drei professionell geführte, mit Bewässerung und Abluft in Betrieb befindliche Cannabis-Indoor-Plantagen mit gesamt 27 Pflanzen aufgefunden werden.