Der sechsjährige Raphael kämpft tapfer gegen Krebs

Der sechsjährige Raphael lächelte und freute sich, als er im Spital am Fronleichnamstag die „Krone“ aufschlug. „Da ist ja mein Lieblingsbild drinnen. Auf dem darf ich eine Blume halten“, sagte der Bub, der so tapfer gegen die Leukämie - also Blutkrebs - kämpft, zu seiner Mama. Sie ist dankbar, dass die „Krone“-Familie hilft.