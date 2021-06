Im wilden Ritt durch Kafkas Schloss der Träume

Am 16. Juli geht es endlich wieder los mit der Premiere „WestWest“ frei nach dem „Schloss“ von Kafka. Was erwartet uns?

Ulf Dückelmann: Ich inszeniere die Geschichte aus der Sicht Kafkas quasi kurz vor seinem Tod, wie sein Leben in intensiven, traumverarbeitenden Bildern an ihm vorübergeht. Das Publikum soll sogartig in die Fieberträume von Kafka hineingezogen werden. Albträume sind ja oft sehr expressionistisch, ausdrucksstark und sprunghaft