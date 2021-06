Drucker ließ Impftermine wackeln: „Krone“ half aus

Fieberhaft wurde an Corona-Impfstoffen geforscht. Wissenschaftler auf der ganzen Welt schlossen sich zusammen, um so schnell wie möglich Vakzine auf den Weg zu bringen. Es wurde gehandelt, gekauft, geliefert - oder nicht -, doch nun ist er auch in Österreich endlich in der Breite angekommen: der Corona-Impfstoff. In den meisten Bundesländern wurden die Termine mittlerweile für alle freigegeben. Dem rettenden Stich steht somit also nichts mehr im Wege. Außer: die Technik.