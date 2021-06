Viele Salzburger Ex-Stars folgen Schaders Ruf

In 20 Jahren siebenmal zu Gast in Salzburg

Siebenmal war die zuletzt als „Internationale Fußball-Challenge“ geführte Veranstaltung in Salzburg zu Gast, zuletzt 2014 in Flachau. Danach musste und wollte Schader nach einem harten, privaten Schicksalsschlag kürzer treten.