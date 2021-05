Über tausend Raser an einem Wochenende gestraft

Die Kontrollen in der Raser- und Tuning-Szene gehen weiter! Nachdem es in Linz und Umgebung 241 Anzeigen hagelte, wurde in der Nacht zum Sonntag in Steyr, Vöcklabruck und Gmunden gestraft: 862 Anzeigen. In Salzburg lieferten sich fünf Oberösterreicher ein Rennen.