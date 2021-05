Naturerlebnis für alle: Biosphärenpark baut aus

Wegbefestigungen, barrierefreie Sanitäranlagen, Pkw-Abstellflächen in Arbeit

„Im Rahmen des Projekts, Barrierefreies Naturerleben’ arbeiten wir an der kompletten Neugestaltung des Erlebniswanderwegs“, bestätigt Biosphärenparkdirektor Dietmar Rossmann: „Wegbefestigungen und auch -verbreiterungen, barrierefreie Sanitäranlagen und Pkw-Abstellflächen sind in Arbeit.“ Im Erlebnispark erfahren Besucher aller Altersgruppen Lehrreiches über Gesteine, Pflanzen und das Wasser. Rossmann: „Erholung auf höchster Ebene gibt’s als Bonus dazu!“