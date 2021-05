Volksbegehren zum Schutz der Almen gefordert

Baustopp gefordert

Kärnten habe eine schöne Landschaft. „Darum kommen die Leute her. Wir fordern einen Baustopp auf den Almen! Am Klippitztörl soll gar die Fläche von 28 Fußballfeldern verbaut werden. Der Alpenverein sollte dagegen ein Volksbegehren initiieren. Zum Schutz der Almen. Nur so kann man gegen Investoren vorgehen.“