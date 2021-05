„Autofahrer unterwegs“-Star Wolff-Votava ist tot

Wrabetz drückt Familie sein Beileid aus

Für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz „ist der Name Kurt Votava untrennbar mit jener Sendung verbunden“, die den Hörfunk „wahrscheinlich am meisten geprägt" hat. Mehr als 20 Jahre lang sei er mit „Autofahrer unterwegs“ eine „der meistgehörten und bekanntesten Stimmen des Landes“ gewesen und hätte „ein wesentliches Stück“ Radiogeschichte mitgeschrieben. „Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen“, so Wrabetz.