Totale Überwachung - und Bürger stehen dahinter

Guter oder schlechter Bürger? Diese gar nicht so einfache Frage beantwortet in China ab 2020 ein automatisches System, das die Aktivitäten der Bürger inner- und außerhalb des Internets bewertet. Klingt nach Totalüberwachung, trifft aber einen Nerv: Die Mehrheit der Chinesen finden die Idee gut und hat kein Problem damit, wenn jemand wegen eines Postings Probleme hat, ein Zugticket zu kaufen.