Report geißelt Überwachungssystem in China

Präsentation zwangsweise nach New York verlegt

Human-Rights-Watch-Chef Kenneth Roth wollte den Jahresbericht eigentlich in Hongkong vorstellen, doch wurde ihm am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion die Einreise verweigert. Die Regierung in Peking hatte den Schritt als ihr souveränes Recht verteidigt. Organisationen wie HumanRightsWatch unterstützten „anti-chinesische Aktionen und Unruhestifter in Hongkong“. Roth sagte, dass das Einreiseverbot das Problem mit China lebhaft illustriere.