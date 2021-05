Die fünf schönsten Touren durch Osttirol

Natur in ihrer Vielfalt

Bei der Tour durch die Virger Feldfluren, eine Wiesen- und Heckenlandschaft am Fuße der Hohen Tauern, erfährt man, welche Pflanzen heilsam oder giftig sind. Flinke Tierchen kann man auf dem Eichhörnchenweg in Sillian beobachten und König Großglockner ist der ständige Begleiter am knapp 20 Kilometer langen Talrundweg Kals mit seinen Naturschönheiten rund um das Bergdorf.