„Observation verhindert keinen Terroranschlag“

Die Entscheidung, wann jemand „zum Rückfall gefährdet ist“, treffe ein Gericht, so der Innenminister. Konkret sollen aber Terroristen in diese Kategorie fallen, die bereits zum zweiten Mal in Zusammenhang mit einer Gefährdung verurteilt werden. Jedenfalls sollen nun verurteilte und gefährliche Terroristen „tatsächlich länger in Haft verbleiben“, erklärte Nehammer.