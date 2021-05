Estlands Präsidentin zu Staatsbesuch in Österreich

Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Wien eingelangt. Bundespräsident Alexander van der Bellen empfing seine Amtskollegin um 10.30 Uhr mit militärischen Ehren in der Hofburg. Wichtige Punkte der Gespräche im Rahmen der zweitägigen Visite sind die wirtschaftliche Erholung nach der Coronavirus-Pandemie und die Bekämpfung der Klimakrise.