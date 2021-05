EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

Milliarden-Investitionen auf Eis gelegt

Der Europäische Rat verurteilte in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs die erzwungene Landung des Ryanair-Flugs und forderte ebenfalls die sofortige Freilassung von Protassewitsch und Sapega. Die Europäische Union legt außerdem Investitionen im Volumen von rund drei Milliarden Euro an das Land auf Eis. Das Geld werde so lange nicht fließen, bis Weißrussland wieder einen demokratischen Kurs einschlage, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagabend in Brüssel.