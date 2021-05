Die Zahl der Arbeitslosen im Ländle sinkt weiter

Um eine gute Übersicht über alle offenen Stellen zu bekommen, hat das AMS die neue Job-Suchmaschine „alle jobs“ ins Leben gerufen. Arbeitssuchende haben so Zugriff auf alle aktuellen Stellenangebote in Österreich. Derzeit sind allein in Vorarlberg über 7000 freie Stellen ausgeschrieben. Das Angebot umfasst alle beruflichen Segmente und Qualifikationskriterien, gleich ob Hilfskraft, Facharbeiter oder Akademiker.