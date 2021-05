18-Jähriger krachte in Steyr gegen Lärmschutzwand

Ein 18-Jähriger aus Steyr fuhr am 25. Mai gegen 1.20 Uhr auf der B122 Richtung Pachergasse. Nach eigenen Angaben schlief er ein, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Lärmschutzwand im Bereich der Unterführung Rennbahnweg. Durch den Aufprall stürzten zwei Elemente der Lärmschutzwand samt Stahlträger auf den Rennbahnweg. Dadurch wurde ein dort abgestellter Pkw am Heck beschädigt. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.