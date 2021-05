Braunbären nach Ausbruch aus Zoo-Gehege erschossen

Zwei Braunbären sind in einem Zoo in England erschossen worden, nachdem sie aus ihrem Gehege ausgebrochen sind. Die beiden Weibchen hatten es im Whipsnade Zoo in Dunstable gut 40 Kilometer nordwestlich von London geschafft, über einen bei starkem Wind umgestürzten Baum ins benachbarte Gehege zu klettern, wo sie ein Wildschwein angriffen.