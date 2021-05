Papst Franziskus fährt künftig vollelektrisch

Bei einer Privataudienz am Donnerstag im Vatikan hätten die Firmenmitgründer Henrik Fisker und Geeta Gupta-Fisker ihre Vision für das Design eines vollelektrischen Papamobils vorgestellt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. „Ich wurde inspiriert, als ich las, dass Papst Franziskus sehr auf die Umwelt und die Auswirkungen des Klimawandels auf zukünftige Generationen bedacht ist“, wird Henrik Fisker darin zitiert.