Leichen im Garten: Ex-Polizist betrieb Mörderring

Opfer „mit dem amerikanischen Traum“ gelockt

Laut Polizeidirektor Chicas habe Chávez möglicherweise seit einem Jahrzehnt Menschen getötet: „Er erzählte uns, dass er Opfer in den sozialen Medien gefunden und sie aufgesucht hat, um sie mit dem amerikanischen Traum zu locken“, wurde Chicas von der Nachrichtenagentur AP zitiert. Chávez wurde indes am Samstag, begleitet von einem schwer bewaffneten Polizei-Konvoi, in das Hochsicherheitsgefängnis in Zacatecoluca verlegt. Dort werde er in eine Zelle gesperrt, in der er nicht einmal das Sonnenlicht sehe, so die Polizei auf Twitter.