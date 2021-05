Sporteln nur im Freien, dafür gibt es Wandertage

Kilometer sammeln für guten Zweck

Ein wenig anders macht es die Mittelschule in Bad Kreuzen im Bezirk Perg. Wandertage sind erst in der letzten Schulwoche geplant, denn jetzt machen alle beim „Laufprojekt“ mit. „Wir animieren die Kinder, viel draußen zu laufen, alleine oder während des Turnunterrichts“, erklärt Direktorin Doris Kampleitner. Jeder Kilometer zählt, insgesamt 13.000 will man sammeln. Schon mehrere Schulen im Bezirk machen mit. Sponsoren werden die beachtliche Strecke dann in bare Münze verwandeln: „Für eine Work-out-Anlage am Schulsportplatz und ein Brunnenprojekt in Nepal.“