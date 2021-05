Innsbrucker Gastro-Live Konzert Reihe muss warten

Heuer verschärfte Corona-Verordnungen

Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ teilt er mit, dass das Projekt um eine Woche verschoben wird. „Das liegt aber nicht in den Händen der Stadt Innsbruck, welche diese Aktion sehr begrüßt. Die Corona-Verordnungen des Bundes sind so verschärft worden, was solche Veranstaltungen anbelangt. „Inhaltlich wurde alles vielfach strenger als im letzten Jahr zur gleichen Zeit“, teilt Linder gleich anfangs im Gespräch mit. Wobei das größte Problem laut ihm in der Haftung liegt. Denn die trägt der Veranstalter. Wenn sich jemand mit Corona infiziert, gibt es keine, so genannte Eigenverantwortung, sondern es sind die Veranstalter, in diesem Fall die Gastronomen, haftbar zu machen. „Jetzt wird alles daran gesetzt, dass hier rechtlich eine Absicherung zum Tragen kommt“, lauten die Worte von Markus Linder dazu. Somit hofft man und das mit Zuversicht, dass der lebensbejahende kulinarische Musik-Reigen in der Innsbrucker Altstadt am 1. Juni endlich beginnt.