Corona-Pandemie: Keine Entwarnung in Asien

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie meldete Taiwan lokale Übertragungen von Covid-19. Die Quelle: unbekannt. Die taiwanesische Börse stürzte ab, die Regierung verschärfte die Maßnahmen. Bis zum 8. Juni dürfen keine Patienten in Spitälern besucht werden, es herrscht Maskenpflicht. Kontaktnachverfolgungen und Temperaturmessungen werden durchgeführt, in den Restaurants Trennwände aufgestellt. Obwohl die Bevölkerung gebeten wurde, nicht in Panik zu verfallen, kam es zu Hamsterkäufen in den Supermärkten.