„Für mich ist es, als würde es kein Corona geben“

Man stelle sich einmal kurz vor, nach dem ersten harten Lockdown im Frühjahr 2020 hätte es in Österreich keinen weiteren Lockdown mehr gegeben. Die Geschäfte, Schulen und Restaurants hätten einfach wieder geöffnet und das Leben wäre seither wieder so, wie wir es aus dem Sommer des Vorjahres kennen. Zwar immer noch mit Abstand und Maske, aber ohne Lockdowns in Dauerschleife, Distance Learning, Kurzarbeit und einer seit fast sechs Monaten geschlossenen Gastronomie. David Vladar (Name von der Redaktion geändert) muss sich das nicht vorstellen, für ihn ist es die Realität. Der 33-jährige Österreicher lebt seit zehn Jahren in Singapur und dort hat man die Corona-Pandemie im Sommer 2020 mit einem knallharten Lockdown, einem konkreten Plan, Digitalisierung und strenger Kontrolle schnell wieder in den Griff bekommen.