Italien: Zahl der Corona-Toten pro Tag unter 100

Erstmals seit sieben Monaten ist in Italien die Zahl der Corona-Todesopfer unter die Schwelle von 100 pro Tag gesunken. 93 Personen starben am Sonntag mit oder am Coronavirus, das ist der niedrigste Stand seit dem 20. Oktober. 5.753 neue Infektionsfälle wurden gemeldet. So kletterte die Zahl der Personen, die sich seit Ausbruch der Epidemie im Februar 2020 am Coronavirus angesteckt haben auf 4,15 Millionen, geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom hervor.