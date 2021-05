Teilbedingte Haft für „Drogenbaron“

Kokain, Speed oder „klassisches“ Cannabis – es gab (fast) nichts, was ein junger Dealer seinen „Kunden“ nicht besorgen konnte. Bis schließlich die Handschellen klickten und der 21-Jährige in Untersuchungshaft wanderte. Nun musste er sich in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Das Urteil: zehn Monate teilbedingt.