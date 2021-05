Mahü: Das sagt Michael Ludwig zum Shopping-Klotz!

Aber wie sozialdemokratisch ist der Gedanke: Wenn immer alle Abweichungen genehmigt werden, haben wir bald ein bauliches Wettrüsten und New Yorker Verhältnisse. Oben leben die Reichen in ihren lichtdurchfluteten Lofts, unten das normale Volk. Und das vielleicht noch in einer Schutzzone, wie der Mahü?

Gerade in Wien haben wir seit vier Jahrzehnten mit der sanften Stadterneuerung ein umfassendes Programm, was die Erhaltung alter Bausubstanz betrifft. Dass es in Wien auch Dachgeschoßausbauten gibt, ist richtig. Es ist die Frage, ob das vom Flächenwidmungs- und Bebauungsplan möglich ist und ob das die Baubehörde so akzeptiert.