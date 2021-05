Elch-Besuch in Farbgeschäft nimmt tragisches Ende

Wie er in das Geschäft kam, wird wohl für immer ungewiss bleiben. Für einen morgendlichen Schrecken hat er jedoch in jedem Fall gesorgt. Im südschwedischen Kalmar stand am Mittwoch frühmorgens plötzlich ein Elch im Shop - und Auge in Auge gegenüber Geschäftsbesitzer Ulf Landström. Ein Video auf Facebook zeigt die überraschende Begegnung mit dem stattlichen Tier. Der seltene Besuch sollte schlussendlich jedoch ein trauriges Ende nehmen …