Warngeräte für Rehkitze als Rettung vor dem Mähtod

Heuer ist alles anders: Nicht nur die Corona-Regeln schränken viele Bürgerinnen und Bürger ein, auch das Wetter hat negative Auswirkungen - vor allem für die Kärntner Landwirte. Deshalb findet die Mähzeit in diesem Jahr später statt als normalerweise, in weiten Teilen des Landes sogar erst in der zweiten Maihälfte. Zeitgleich beginnt der Höhepunkt der rut- und Setzzeit in der Tierwelt!