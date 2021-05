Boot mit Tiroler Familie kippte am Gardasee um

Ein Boot mit vier Tirolern an Bord ist am Mittwochnachmittag bei einem Ausflug am Gardasee in Italien umgekippt. Ein Elternpaar mit ihrem vierjährigen Sohn aus Telfs und ein Innsbrucker waren in Gewässern vor der Ortschaft Bardolino unterwegs, als das Boot aus noch zu klärenden Gründen kenterte. Die vier Insassen fielen ins Wasser, das Kind hatte eine Schwimmweste an.