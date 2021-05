Vor den Schulen wuchern die Giftpflanzen!

Freiflächen wie Sportplätze vor Schulen sind etwas Schönes - außer es lauert dort die Gefahr in Form von Giftpflanzen, defekten Stützmauern, Gerümpel, Wespennestern, Stolperfallen & Co. So schlimm kann es vor den Lehranstalten doch gar nicht sein. Der Wiener Stadtrechnungshof sieht das jedoch anders - und bringt weitere Beispiele...