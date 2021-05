Regierung bei vielen Themen optimistisch

Es wird alles wieder gut. Salopp formuliert war das die Kernbotschaft, die Landeshauptmann Günther Platter in der Fragestunde zum Thema „Das Land Tirol gemeinsam in die Zukunft führen!“ im Landtag vermitteln wollte. „Eine positive Stimmung ist das Entscheidende“, betonte Platter und blickt damit auf die Öffnungsschritte ab 19. Mai. Wie geht es denn nun weiter in und mit Tirol?