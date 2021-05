Causa HG Pharma im Tiroler Landtag diskutiert

Die Causa HG Pharma rund um die Abwicklung von PCR-Tests hat am Dienstag auch Einzug in die außerordentliche Sitzung des Tiroler Landtags gehalten. Während die Opposition scharfe Kritik an der erfolgten Auftragsvergabe ohne Ausschreibung übte, verteidigte ÖVP-LHStv. Josef Geisler die Vorgangsweise: Es sei „alles rechtens“ vonstatten gegangen, zudem habe es nie falsch positive Tests gegeben.