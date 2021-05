Tirol: Bankraub ist Kriminellen derzeit zu „heiß“

Was geschah am 31. Juli 2019 in Innsbruck? An dem Tag musste die Polizei zum bislang letzten Banküberfall in Tirol ausrücken. Blickt man auf die Jahre bis 2010 zurück, so hat es fast den Anschein, als wäre „Bankraub“ eine aussterbende „Sparte“. Kein Wunder: Von 23 Überfällen konnten die Kriminalisten nicht weniger als 18 klären!