Pilotprojekt lädt das Wild zum weiden ein

Es ist für die Wildtiere einfach zu verlockend, sich in den artenreichen Feldern des Tales zu bedienen oder an den frischen Baumtrieben zu knabbern. Eine Seilschaft von Landwirtschaftskammer, Jägerverband und Landesforstdirektion errichtete nun in Telfs eine so genannte Wildwiese. Mit einem „verlockenden“ Angebot soll das Wild vom Talboden und den neuen Trieben fern gehalten werden.