Nagel verursachte Leck im Fass: Harnstoff trat aus

Die Spanngurte wollte ein 36-jähriger Kraftfahrer aus der Steiermark am Montag an seinem Sattelzug überprüfen, daher fuhr er auf der B 317 zu einem Rastplatz im Gemeindegebiet von Micheldor. Dabei bemerkte er, dass aus einem der zwölf Kunststofffässer (jedes fasst 200 Liter) flüssiger Harnstoff auf die Ladefläche des Sattelanhängers austrat und von dieser auf die Fahrbahn tropfte. Er verständigte sofort via Notruf die Landesalarm- und Warnzentrale.