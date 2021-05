Bei Abfahrt stürzte Tourengeherin: Knie verletzt

Ihr Begleiter ist aktiver Bergretter, was bei dem Unfall am Montag in Mallnitz Ruhe und Sicherheit garantierte: Eine 58-Jährige aus Villach war mit ihrem 65-jährigen Begleiter zu einer Skitour in Mallnitz aufgerbochen, von der Ankogel-Talstation ging es in Richtung kleine Maresenspitze. Bei der Abfahrt gegen 12.30 Uhr kam die Villacherin im freien Gelände auf rund 2000 Meter Seehöhe zu Sturz.