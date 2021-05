Kraftpaket am Weg: Land investiert 600 Millionen

Investition in Wachstum und Beschäftigung

„Das von uns geschnürte Kraftpaket beinhaltet 56 Maßnahmen, die von der Ankurbelung der regionalen Wirtschaft über notwendige Maßnahmen im Gesundheitsbereich, einer Qualifizierungsoffensive im Pflegebereich und einer Green Energy Offensive bis hin zur Unterstützung von in Schieflage geratenen Unternehmen reicht“, so Klubobmann Robert Hergovich.