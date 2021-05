Beauftragte für Corona sind jetzt recht gefragt

WIFI bietet Ausbildung an

„Aktuell steigt die Nachfrage enorm. Deshalb haben wir das Angebot entsprechend ausgeweitet und die Ausbildung an die neuen rechtlichen Vorgaben angepasst“, berichtet Harald Schermann, Institutsleiter des WIFI Burgenland. In den Kursen werden die grundlegenden und fachlichen Kompetenzen vermittelt. Die Seminare werden sowohl online als auch in Präsenzform abgehalten.