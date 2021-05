Wohin mit der Müllwirtschaft in Oberösterreich?

„Die ÖVP spricht immer von einem Arbeitsjahr, hinter den Kulissen dürfte aber ordentlich Nervosität herrschen, wenn so unverfroren auf die Geschäftsverteilung in der Landesregierung gepfiffen wird sobald die Wahlen nahen“, sagt ein Vertrauter Kaineders. Wobei das mit der Kompetenzenverteilung auch mal durchaus gedreht und gewendet werden kann, wie es gerade passen soll: Hiegelsberger ist Gemeindereferent und die Bezirksabfallverbände sind Gemeindeverbände, also kann man eine (Mit-)Zuständigkeit konstruieren. Kaineder ist ja umgekehrt auch für die Koordinierung in Fragen der Gentechnik bei Lebensmitteln und des Klimaschutzes zuständig – egal um welches andere Ressort es geht